В Киеве начали раздавать повестки на мобильных блокпостах

В Киеве появились мобильные блокпосты для раздачи повесток в армию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По словам одного из собеседников агентства, блокпосты, перекрывающие дороги, появились в украинской столице и пригороде. Блокпосты установили в Шевченковском и других районах, а также у железнодорожного вокзала. На подъезде к проспекту Победы блокпосты перекрывают улицы в обе стороны, военные там «выписывают повестки всем подряд».

Другой источник ТАСС рассказал, что его живущие у вокзала знакомые не выходят из дома, чтобы не отправиться в армию.