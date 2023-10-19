ТАСС: в Киеве начали раздавать повестки на мобильных блокпостах
В Киеве появились мобильные блокпосты для раздачи повесток в армию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.
По словам одного из собеседников агентства, блокпосты, перекрывающие дороги, появились в украинской столице и пригороде. Блокпосты установили в Шевченковском и других районах, а также у железнодорожного вокзала. На подъезде к проспекту Победы блокпосты перекрывают улицы в обе стороны, военные там «выписывают повестки всем подряд».
Другой источник ТАСС рассказал, что его живущие у вокзала знакомые не выходят из дома, чтобы не отправиться в армию.
В августе 2023 года на Украине в очередной раз на три месяца продлили военное положение и мобилизацию. Они будут действовать как минимум до 15 ноября.
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