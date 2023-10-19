Война Израиля и ХАМАС: последние новости сегодня, 19 октября

Четверг, 19 октября — тринадцатый день противостояния Израиля и палестинского движения ХАМАС, количество жертв с обеих сторон превысило 4600 человек. Последние новости о конфликте — в материале «Рамблера».

Обстрел Ашкелона после затишья

Ракеты обстреляли Ашкелон после 15-часового затишья, сообщает The Times of Israel. В ХАМАС взяли на себя ответственность за атаку.

Израильские спасатели заявили, что сообщений о прямых попаданиях или жертвах пока не поступало. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнули, что в ХАМАС замедлили темп ракетных обстрелов, стремясь сохранить запасы на случай длительной войны.

Удары по высокопоставленным членам ХАМАС

В результате налетов израильской авиации в секторе Газа погиб Джехад Мхейсен, глава сил национальной безопасности ХАМАС, и члены его семьи, сообщает Al Jazeera.

По сообщениям палестинских СМИ, единственная женщина-член Политбюро ХАМАС, главного руководящего органа движения, также была убита в результате налетов. Речь идет о 68-летней Джамиле аль-Шанти, вдове лидера и соучредителя ХАМАС Абдель Азиза аль-Рантисси.

Израиль арестовал более 520 палестинцев

С начала войны 7 октября израильские силы арестовали 524 разыскиваемых палестинца на Западном берегу реки Иордан, в том числе более 330 человек, связанных с ХАМАС, передает The Times of Israel. За последние сутки были арестованы 63 члена ХАМАС, заявили израильские военные.

По данным Минздрава Палестинской автономии, с 7 октября как минимум 69 палестинцев Западного берега были убиты израильскими силами и поселенцами.

Данные о заложниках

ЦАХАЛ считает, что в секторе Газа в заложниках удерживаются как минимум 203 человека, сообщает The Times of Israel. Военные подчеркивают, что эта цифра не окончательная, поскольку ЦАХАЛ постоянно расследует новую информацию об израильтянах, пропавших без вести после нападения 7 октября.

Военные также сканируют приграничную зону Газы в поисках тел израильтян, многие тела все еще ждут опознания.

Визит Сунака в Израиль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 октября встретился в Иерусалиме с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Сунак выразил соболезнования Израилю и «вновь подтвердил, что Великобритания солидарна с Израилем и твердо верит в право страны на самооборону», сообщает The Guardian.

В то же время Сунак подчеркнул, что предоставление гуманитарной помощи населению Газы является важным вопросом.