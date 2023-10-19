Шольц прокомментировал возможность атаки Израиля Ираном или «Хезболлой»

«Я говорил со своими коллегами из Иордании, Египта, Турции. Все едины во мнении, что разрастание конфликта было бы разрушительно для всего региона. Присоединение к конфликту движения "Хезболла" или Ирана станет большой ошибкой», — сказал канцлер ФРГ.