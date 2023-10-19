Reuters: Израиль запланировал невиданную по свирепости операцию в Газе
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой источники, военная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет невиданной по свирепости. Уточняется, что ЦАХАЛ собирается ликвидировать всю инфраструктуру Газы и армию Израиля не остановит даже большое количество жертв среди мирных граждан. Вместе с тем израильские чиновники не могут представить, что будет после окончания боевых действий, обращает внимание информагентство.
Политолог Евгений Михайлов отметил, что подобные жесткие шаги со стороны Израиля, видимо, подкреплены договоренностями с президентом США Байденом о том, что Америка будет до конца поддерживать еврейское государство. В боевые действия однозначно будут втянуты другие страны, поддерживающие Палестину, грядет ужасная война на Ближнем Востоке, добавил эксперт.