Российские военнослужащие организовали в зоне проведения специальной военной операции «три котла», в которых уничтожают Вооруженные силы Украины. Об этом в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер.

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«Российские военные контролируют поле боя», — констатировал Риттер.

По его словам, украинскому командованию приходится вводить резервы «в котлы» только для того, чтобы удержать свои позиции.

При этом ВС России перешли в новую фазу ведения специальной военной операции и в скором времени может последовать освобождение новых территорий, считает эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что российские войска сегодня улучшают свое положение практически на всем пространстве линии соприкосновения. По его словам, эта тенденция характерна для Купянского, Запорожского, Авдеевского направлений.

В свою очередь Вооруженные силы Украины с 4 июня 2023 года безуспешно пытались вести широко анонсированное контрнаступление. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, только за июль ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих и более двух тысяч единиц различного вооружения, в том числе и переданного Западом.