В США рассказали о российских «котлах» для украинских военных
Российские военнослужащие организовали в зоне проведения специальной военной операции «три котла», в которых уничтожают Вооруженные силы Украины. Об этом в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер.
«Российские военные контролируют поле боя», — констатировал Риттер.
По его словам, украинскому командованию приходится вводить резервы «в котлы» только для того, чтобы удержать свои позиции.
При этом ВС России перешли в новую фазу ведения специальной военной операции и в скором времени может последовать освобождение новых территорий, считает эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что российские войска сегодня улучшают свое положение практически на всем пространстве линии соприкосновения. По его словам, эта тенденция характерна для Купянского, Запорожского, Авдеевского направлений.
В свою очередь Вооруженные силы Украины с 4 июня 2023 года безуспешно пытались вести широко анонсированное контрнаступление. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, только за июль ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих и более двух тысяч единиц различного вооружения, в том числе и переданного Западом.
5 октября на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер заявил, что общие потери ВСУ в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч человек.