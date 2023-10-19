Военный корабль США, направленный на Ближний Восток, прошел через Суэцкий канал

Американский эсминец USS Carney, направляющийся на Ближний Восток, прошел через Суэцкий канал. Об этом сообщил аккаунт Центрального командования Военно-морских сил США и 5-го флота в соцсети Х.

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«Ракетный эсминец USS Carney класса Arleigh Burke прошел через Суэцкий канал 18 октября. Carney направлен на Ближний Восток, чтобы помочь обеспечить морскую безопасность и стабильность в региональных водах», — сообщили в ведомстве.

19 октября сообщалось, что корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в Средиземное море. Он будет поддерживать операции США на фоне эскалации на Ближнем Востоке.