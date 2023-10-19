В Израиле сообщили, что в Газе удерживают не менее 203 заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Подтвержденное число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 203, количество погибших с 7 октября израильских военнослужащих составляет не менее 306. Об этом сообщил в ходе утреннего брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.