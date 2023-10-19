Российские военные столкнулись с новым оружием на Украине

"Когда вэсэушники стали активно использовать планирующие авиабомбы JDAM, мы тоже не сразу поняли, что это такое. Горизонтальной скорости нет, тепловой сигнатуры — тоже. Но теперь сбиваем и бомбы, и крылатые ракеты в дежурном режиме. Мы очень быстро учимся. Буквально после нескольких случаев применения нового боеприпаса создаем способы противодействия и алгоритмы работы. Будем сбивать и ATACMS", - поделился Пуля.