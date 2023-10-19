Индия испытала ракету BrahMos увеличенной дальности с истребителя Су-30МКИ

Индия провела успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos класса "воздух - поверхность" увеличенной дальности с использованием истребителя Су-30МКИ. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на пресс-релиз командования военно-воздушных сил.

Су-30МКИ с ракетой BrahMos взлетел с одной из авиабаз на юге Индии и совершил полет на расстояние 1,5 тыс. км до Бенгальского залива, где запущенная ракета успешно поразила мишень.