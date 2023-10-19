MWM: В Средиземноморье авианосцы США окажутся в зоне поражения "Кинжала"
Журнал Military Watch Magazine отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 "Кинжал" будут патрулировать нейтральное воздушное пространство в Черном море. Теперь, как отмечает автор, две авианосные группы ВМС США, развернутые в Средиземном море возле Израиля, окажутся на расстоянии ракетного удара.
"После начала боевых действий между Израилем и ХАМАС 7 октября США значительно расширили свое военное присутствие на Ближнем Востоке и в прилегающих к нему районах, развернув не только два атомных авианосца, но и силы быстрого реагирования морской пехоты, штурмовики A-10, ударные истребители F-15E, передовые бомбардировщики B-1B и ряд других средств", - говорится в статье. - "Расширение военного присутствия США на Ближнем Востоке представляет потенциальную угрозу российским силам и интересам в регионе".
В публикации напоминают, что "Кинжал" может поражать цель на расстоянии свыше 1000 километров и развивать скорость в 9 махов.
Баллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" получила широкую известность благодаря успешному уничтожению американской системы ПВО Patriot на Украине 16 мая, а ее первое применение было зафиксировано 18 марта 2022 года при нанесения удара по крупному подземному складу на Западной Украине.