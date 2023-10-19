MWM: В Средиземноморье авианосцы США окажутся в зоне поражения "Кинжала"

"После начала боевых действий между Израилем и ХАМАС 7 октября США значительно расширили свое военное присутствие на Ближнем Востоке и в прилегающих к нему районах, развернув не только два атомных авианосца, но и силы быстрого реагирования морской пехоты, штурмовики A-10, ударные истребители F-15E, передовые бомбардировщики B-1B и ряд других средств", - говорится в статье. - "Расширение военного присутствия США на Ближнем Востоке представляет потенциальную угрозу российским силам и интересам в регионе".