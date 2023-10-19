Начало Израилем наземной операции в секторе Газа обострит конкуренцию за американское оружие, так как израильской армии понадобится именно то вооружение, которое необходимо Украине. К такому мнению пришли опрошенные газетой Financial Times эксперты.

7 октября обстановка на Ближнем Востоке значительно осложнилась на фоне атак палестинского движения ХАМАС на гражданские и военные объекты Израиля. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала бомбить сектор Газа.

При этом глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о том, что ЦАХАЛ намерен вести в секторе Газа «смертоносную войну» в рамках операции «Железные мечи», проверить все туннели под сектором Газа и уничтожить всех бойцов движения ХАМАС.

По мнению аналитиков, американские производители оружия готовятся ускорить поставки в Израиль, что усилит нагрузку на военно-промышленный комплекс страны, уже и так работающий на пределе из-за необходимости вооружать Украину и пополнять истощенные запасы Пентагона.

В случае начала наземной операции ЦАХАЛ могут понадобиться те же системы управляемых ракет, которых сейчас уже не хватает Украине, а также боевые беспилотники и 155-мм артиллерийские снаряды.

При этом оборонная промышленность США испытывает проблемы после пандемии коронавируса, ей не хватает кадров. А Израиль уже запросил у США «системы «воздух – земля», включая унифицированные кассетные боеприпасы для непосредственной атаки цели, ракеты Hellfire и бомбы малого диаметра». Акции выпускающих это вооружение компаний уже выросли в цене.

Однако в случае прямого столкновения с движением «Хезболла» Израилю придется тратить гораздо больше оружия и снарядов, что «поставит его в прямую конкуренцию с Украиной за американские поставки».

Вечером 16 октября ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам в Ливане, принадлежащим движению «Хезболла». В частности, атакован был объект недалеко от деревни Айтарун на юге Ливана.