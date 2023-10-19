Forbes: США отправили на Украину просроченные ATACMS

США передали Украине просроченные ракеты ATACMS, рассказал Дэвид Акс в своей статье для Forbes. По его словам, такое решение в Белом доме приняли, чтобы не подорвать возможности американской армии.

Как отмечает Акс, есть много вещей, на которые старые ATACMS не способны. В их числе - уничтожение танков. Дело в том, что боеголовка ATACMS выбрасывает около тысячи суббоеприпасов размером с гранату, но, за исключением очень удачного попадания, ни один боеприпас не окажется достаточно мощным, чтобы нанести танку серьезный урон.

Армейский тактический ракетный комплекс M39 (это индекс ATACMS) представляет собой двухтонную баллистическую ракету длиной около четырех метров с твердотопливным ракетным двигателем и боеголовкой, содержащей 950 суббоеприпасов M74. Ракета образца 1990-х годов, запускаемая гусеничной или колесной пусковой установкой высокомобильной артиллерийской системы, имеет дальность действия около 160 километров.

В арсенале американской армии сотни М39 с истекшим или почти истекшим сроком годности. Администрация президента США Джо Байдена в последние недели незаметно отправила на Украину неизвестное количество устаревших ракет - предположительно, после проверки их двигателей, заявил автор Forbes.

Как отметил Акс, в администрации Байдена подчеркивали, что США поставят Украине ATACMS, «не рискуя собственной боеготовностью». По мнению автора статьи, это означает, что Киеву будут передавать M39 с истекшим или почти истекшим сроком годности, но новейшие M57 с дальностью действия до 300 километров останутся в Вооруженных силах США.