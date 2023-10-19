В Днепре и Запорожье произошли взрывы

Украинское издание Klymenko Time сообщило, что в городе Днепре произошел взрыв.

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Позднее стало известно о серии взрывов в Запорожье.

До этого СМИ сообщили о взрывах в Херсоне.

Кроме того, украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в городе Николаев на Украине. В Николаевской области объявляли воздушную тревогу.

Еще раньше в ночь на 19 октября украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в городе Сумы. В пресс-службе областной военной администрации населенного пункта на севере Украины заявили, что инфраструктурный объект в городе получил повреждения.