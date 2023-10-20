Ливан обстрелял израильских солдат противотанковыми ракетами

Израильские солдаты попали под обстрел противотанковыми ракетами. В ответ на этом армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по Ливану, сообщает минобороны страны.
«Поступило сообщение о количестве выпущенных противотанковых ракет по солдатам ЦАХАЛа, действовавшим в районе ливанской границы. Солдаты ЦАХАЛа отвечают огнем по территории Ливана», — передает минобороны Израиля в своем telegram-канале.
Ливан и до этого обстреливал Израиль. При этом ливанское движение «Хезболла» планирует открыть второй фронт, если ЦАХАЛ проведет наземную операцию в секторе Газа.
На данный момент операция еще не началась. Палестинский посол в России Абдель Хафез Нофаль отмечал, что ЦАХАЛ вторгнется в сектор Газа в ближайшие дни.
До этого операция откалывалась из-за погодных условий и визита президента США Джо Байдена в Израиль. Война на Ближнем Востоке началась 7 октября с вторжения палестинской организации ХАМАС.