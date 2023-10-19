В Германии подняли вопрос о поставке Украине систем MARS II

Член бундестага Германии от блока фракций ХДС/ХСС Инго Гедехенс обратился к правительству ФРГ с вопросом о количестве переданных Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим текстом парламентского запроса Гедехенса.

«Какое количество реактивных систем залпового огня MARS II из запасов Бундесвера федеральное правительство выделило в качестве военной помощи Украине (...) и в какие сроки федеральное правительство планирует закупить соответствующую замену?» — говорится в обращении.

15 августа Украина поблагодарила Германию за предоставление Украине MARS II и назвала эти поставки символом дружбы Киева и Берлина.

«Я благодарен за всю помощь, которую Германия оказывает Украине в эти непростые времена. IRIS-T, MARS II, PzH 2000, Leopard — настоящие символы нашей дружбы», — заявлял на тот момент глава Минобороны Украины Алексей Резников по итогам встречи с министром финансов ФРГ Кристианом Линднером.