В городе Сумы получил повреждения объект инфраструктуры

В украинском городе Сумы получил повреждения объект инфраструктуры
В украинском городе Сумы получил повреждения объект инфраструктуры, об этом в Telegram-канале сообщила областная военная администрация.
«Произошло попадание… по объекту инфраструктуры в городе Сумы», — отмечается в заявлении ОВА.
На месте работают экстренные службы и представители власти.
О каком именно объекте идет речь, не уточняется. Также нет информации, какие повреждения он получил, и есть ли пострадавшие.
До этого издание «Страна.ua» Сумах, в Сумской области объявлялась воздушная тревога.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы также звучали в Николаевской, Кировоградской и Черниговской областях.
Ранее, 18 октября, украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Николаеве. Утром того же дня взрывы произошли в городе Днепр.