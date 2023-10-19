Военный эксперт оценил перспективы наступления ВСУ

«Под Херсоном они сейчас пытаются зацепиться за берег, чтобы создать плацдарм, и под осень уйти с более-менее большим участком, с которого потом — возможно, весной — наступать. Ко всему прочему, это возможность небольшими силами пытаться держать в напряжении наши части. Переправы через Днепр, борьба за острова — так или иначе это требует сил», — заключил Шурыгин.