Назван объединяющий достоинства ракеты и самолета комплекс

«Это аналог нашего наземного "Искандера", фактически ракета у него общая, просто платформа совершенно другая. "Искандер" — наземный комплекс, а "Кинжал" — комплекс, который разработан под специальный носитель — истребитель МиГ-31. Соответственно, в этом случае он объединяет в себе достоинства скоростного истребителя, который сам по себе является сверхзвуковым, и ракеты», — сказал он.