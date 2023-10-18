Эксперт рассказал, как Россия сможет сбивать ракеты ATACMS

Российские системы ПВО имеют все возможности для противостояния американским ракетам ATACMS, рассказал в интервью газете «Известия» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Ракеты ATACMS никаких преимуществ Украине не дадут. Наши системы ПВО готовы их сбивать, там ничего сложного нет», — пояснил аналитик.

Литовкин отметил, что ракеты этого типа летают по баллистической кривой, они не оснащены комплексами, предназначенными для обмана систем противовоздушной обороны.

Соответственно, пояснил эксперт, если российские системы ПВО «Тор», «Бук», С-400 обнаружат эту ракету, то они ее собьют в обязательном порядке.

Поставки танков, РСЗО, ракет сопровождались рекламным шумом в прессе, отметил аналитик. Он добавил, что публикации в СМИ не помогли западной технике — российские военные успешно уничтожают ее.