В США считают, что удар по больнице в Газе могли нанести с земли

В США считают, что удар по больнице в секторе Газа могли нанести с земли. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американское СМИ.

По данным агентства, разведка США представила анализ инцидента, в котором речь идет о наземном взрыве, а не авиаударе.

«Были обширные повреждения от огня и разбросанные обломки, что соответствует последствиям взрыва, который начался на уровне земли», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что на месте не было воронки, указывающей на применение бомбы.