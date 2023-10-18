В США считают, что удар по больнице в Газе могли нанести с земли
В США считают, что удар по больнице в секторе Газа могли нанести с земли. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американское СМИ.
По данным агентства, разведка США представила анализ инцидента, в котором речь идет о наземном взрыве, а не авиаударе.
«Были обширные повреждения от огня и разбросанные обломки, что соответствует последствиям взрыва, который начался на уровне земли», — говорится в тексте.
При этом отмечается, что на месте не было воронки, указывающей на применение бомбы.
17 октября по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен удар. В результате атаки погиб 471 человек, более 300 получили ранения. Позже Палестина и Израиль обвинили в случившимся друг друга. По версии Палестины, удар был нанесен с израильского самолета. Израиль же утверждает, что в больницу попала неудачно запущенная палестинской группировкой «Исламский джихад» ракета.