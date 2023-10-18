Армия Израиля зафиксировала запуск девяти ракет из Ливана

"После первоначального сообщения по поводу сирен, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано девять запусков, которые влетели в Израиль с ливанской территории. Четыре запуска были перехвачены средствами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении.