Повторная воздушная тревога в Севастополе продлилась около 15 минут

Повторная воздушная тревога в Севастополе отменена. Она продлилась чуть более 15 минут. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев .

В первый раз тревога была объявлена примерно в 17:37. В этот же момент Военная хроника сообщила, что в 150 км от Крыма находятся четыре самолёта-разведчика НАТО.