Повторная воздушная тревога в Севастополе продлилась около 15 минут
Повторная воздушная тревога в Севастополе отменена. Она продлилась чуть более 15 минут. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В первый раз тревога была объявлена примерно в 17:37. В этот же момент Военная хроника сообщила, что в 150 км от Крыма находятся четыре самолёта-разведчика НАТО.
Атака отражалась Черноморским флотом в районе Сухарной балки.
Как выяснилось позднее, средства ПВО перехватили две украинские ракеты комплекса С-200, переделанные в ударный вариант.