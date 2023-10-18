Развозжаев назвал причину воздушной тревоги в Севастополе

Развозжаев назвал предварительную причину воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе в районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбили ракету, ее боевая часть сдетонировала на земле в поле. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По предварительным данным, в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле», — написал он.
Развожаев отметил, что никто не пострадал и не обнаружено никаких повреждений инфраструктуры. Также, по его словам, на месте не зафиксировали возгорания.
Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. Позже Развожаев сообщил, что в районе Сухарной балки флот отражает атаку воздушных целей. Кроме того он заявлял о задымлении в районе Сахарной головки. Сразу после этого воздушную тревогу отменили.
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