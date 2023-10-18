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Зеленский обсудил с Макроном усиление систем ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном помощь в усилении украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Зеленский обсудил с Макроном усиление систем ПВО Украины
© globallookpress.com

"Президент Макрон и я сосредоточились на дальнейших шагах по усилению противовоздушной обороны и военно-морского потенциала Украины, [обсудили] ракеты дальнего действия", - написал украинский президент в Telegram-канале.

По словам Зеленского, темой разговора также стали так называемые временные зерновые коридоры в Черном море и способы их защиты.