На Украине рассказали, как поступят при взлете МиГ-31 с «Кинжалами»

В том случае, если командование российской армии запустит в сторону Украины истребители МиГ-31 с ракетными комплексами «Кинжал», на территории страны будет объявлена воздушная тревога, заявил в беседе с «Украинской правдой» спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Также он утверждает, что союзники Украины будут отправлять истребители на перехват российских самолетов в нейтральное воздушное пространство над Черным морем.

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Конечно, при поступлении информации о взлете в воздух МиГ-31К с «Кинжалом» будет включаться воздушная тревога. <...> Кроме этого страны-партнеры, вероятно, будут поднимать в воздух свои истребители для перехвата российских МиГов в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, — сказал спикер ВС ВСУ.

Он подчеркнул, что ВС России могут атаковать Украину ракетами «Кинжал» как с северного, так и с восточного направлений, и в акватории Черного моря. При этом Игнат отметил, что российская авиация и так безостановочно патрулирует там воздушное пространство при помощи разведчиков и истребителей.