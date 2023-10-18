Воздушная тревога, ранее объявленная в Севастополе, отменена
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что севастопольский флот отражает атаку с воздуха. Об этом губернатор рассказал в своём Telegram-канале.
По словам Развожаева, флот был расположен в районе Сухарной балки. Кроме того, в этом районе также замечен дым, но причина задымления пока неизвестна.
«В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной головки — дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры — уточняется. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он.
Спустя около получаса после объявления об атаке с воздуха в городе отменили воздушную тревогу.
«Отбой воздушной тревоги!», — написал губернатор.
Ранее Развожаев предупредил жителей Севастополя о тренировках расчётов ППДО в городе.