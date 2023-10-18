Воздушная тревога, ранее объявленная в Севастополе, отменена

«В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной головки — дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры — уточняется. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он.