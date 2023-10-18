Германия будет отдавать приоритет Израилю в вопросе поставок оружия

Правительство Германии в вопросе экспорта оружия будет отдавать предпочтение Израилю. Об этом сообщает агентство DPA.

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«После разрушительной атаки ХАМАС власти Германии хотят отдать приоритет экспорту вооружений в Израиль», – говорится в сообщении.

С учетом обострения израильско-палестинского конфликта правительство ФРГ будет в приоритетном порядке утверждать заявки на поставки оружия в еврейское государство.

На данный момент Израиль запросил у Германии поставки боеприпасов для военных кораблей, крови и бронежилетов.