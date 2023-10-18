DPA: Германия будет отдавать приоритет Израилю в вопросе поставок оружия
Правительство Германии в вопросе экспорта оружия будет отдавать предпочтение Израилю. Об этом сообщает агентство DPA.
«После разрушительной атаки ХАМАС власти Германии хотят отдать приоритет экспорту вооружений в Израиль», – говорится в сообщении.
С учетом обострения израильско-палестинского конфликта правительство ФРГ будет в приоритетном порядке утверждать заявки на поставки оружия в еврейское государство.
На данный момент Израиль запросил у Германии поставки боеприпасов для военных кораблей, крови и бронежилетов.
С начала конфликта на Украине Германия оставалась одним из ключевых поставщиков оружия киевскому режиму. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял, что по объемам военной помощи Берлин уступает только Вашингтону.