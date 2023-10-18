Шойгу призвал экстрадировать в Россию военного преступника Хунку

Военного преступника Ярослава Хунку (Гунько) необходимо экстрадировать в Россию, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Министр напомнил, что правительство Канады и международные организации официально признали факт принадлежности Ярослава Хунки к военным преступникам.

В связи с этим, подчеркнул Шойгу, соответствующим службам следует «оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса».

По его словам, факты непосредственного участия бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» в геноциде поляков и евреев дают России все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности.

Министр обороны отметил, что преступления против человечности не имеют никаких сроков давности. Он добавил, что Канада ранее ратифицировала конвенцию ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него».