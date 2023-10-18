Стало известно, сколько украинских дронов уничтожили ВС РФ с начала СВО

С начала специальной военной операции на Украине Вооруженные силы России уничтожили свыше 8 тысяч украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны РФ . По данным ведомства, только за минувшие сутки был подавлен или сбит 51 дрон противника.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 18 октября, дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили группу из 28 украинских беспилотников самолетного типа над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Черного моря. Похожая ситуация наблюдалась и в ночь на воскресенье, 15 октября. При попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские регионы российские силы сбили в воздухе 27 квадрокоптеров. Восемнадцать из них уничтожено в небе над Курской областью, два — над Белгородской.