В Минобороны заявили о разоблачении четырех групп украинских диверсантов

Российские военные за последние сутки пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп на Херсонском направлении. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны РФ.

В Минобороны заявили, что группы диверсантов были раскрыты в районах села Подстепное и поселка Пойма.

За 24 часа на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы российские силы поразили американскую артиллерийскую систему М777 и две гаубицы Д-30.

В Минобороны заявили, что за сутки ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 147 районах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Украины давно анонсировали наступление на Херсонском направлении, но успеха так и не добились. Как подчеркнул президент, потери у ВСУ есть, а результата - нет.