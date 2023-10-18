После сообщений о поставках ВСУ танков Abrams из США, российские танкисты начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО, рассказал командир танкового батальона, кавалер ордена «Мужества» и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков.

По его словам, военнослужащие ВС России отслеживают прибытие западной техники на любой участок СВО.

«Вы не представляете, какой здесь был ажиотаж среди танкистов – кто должен был первый этого Leopard поймать, Bradley вот эти даже поймать. То есть, мы ждем их!» – сказал Хутаков, передает РИА «Новости».

Сейчас танкисты батальона Хутакова ожидают появления первых американских танков М1 Abrams к концу этого года или в начале следующего, но готовы встречать их уже сейчас.