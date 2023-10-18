СМИ назвали число полученных Киевом ракет ATACMS

Соединенные Штаты передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS, предварительно добившись от Киева обещания не применять их по целям в России. Об этом 18 октября сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации издания, решение о передаче ракет держали в тайне из-за опасений возможного удара России во время транспортировки ракет. Американская сторона добилась от Киева обещания не использовать ATACMS для нанесения ударов по целям в России, не признавая при этом ее частью Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области.

В материале поясняется, что в США опасаются, что подобные удары могут привести к пересечению одной из «красных линий» РФ» и поспособствуют дальнейшей эскалации конфликта. В издании добавили, что отправить более старую версию ракет на Украину решили из-за «невозможности их использования в конфликте с участием американских сил», а также из-за небольших запасов новых систем.

Как писала «Парламентская газета», в начале октября в агентстве Bloomberg заявили о готовности передать Киеву тактические ракеты ATACMS, как только президент США Джо Байден одобрит соответствующее решение.

Противостояние американских ракет ATACMS и российских систем ПВО начинается. Победа будет за нами.

Как только американцы без особой огласки поставили свои дальнобойные ракеты ATACMS Украине, так ВСУ их тут же и применило.

Первый удар, по сообщениям СМИ, был нанесен по аэродромам в районе Луганска и Бердянска, на которых базируются наши вертолеты. Точные результаты этого налета пока неизвестны, но факт неоспоримый - ATACMS вступил в войну.

Так что же это за ракеты и как с ними бороться?

ATACMS - аббревиатура Army TACtical Missile System, что в переводе значит армейский тактический ракетный комплекс. Это твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля-земля. Выпускает ее компания Lockheed Martin. Максимальная заявляемая дальность применения - 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS, которые на вооружении украинских военных имеются в достатке.

Ракеты отличаются высокой точностью, способны маневрировать во время полета. Боевые части в основном осколочно-фугасные, большая часть из них в кассетном исполнении. Масса боевой части около 200 кг, хотя есть ракеты с массой БЧ более 500 кг. Наиболее опасны кассетные боевые части. Сотни осколочно-фугасных боевых элементов способны одновременно подрываться в нескольких метрах от земли и сносить шквалом осколков буквально все на достаточно большой по площади территории.

С учетом малозаметности, способности маневрировать и высокой скорости полета - до 1500 м/с своевременно обнаружить и сбить ATACMS весьма проблематично. Тем не менее российские системы ПВО с этой ракетой справиться могут. По мнению специалистов, такие комплексы, как С-300В4, С-400 и С-350 вполне способны отразить налет новых американских ракет. Наиболее эффективным может оказаться С-350 "Витязь". Впрочем, противостояние только начинается, результаты его мы увидим очень скоро.

К появлению ATACMS у ВСУ следует отнестись очень серьезно. Для защиты техники, по которой возможен удар этими ракетами, ее надо в обязательном порядке обваловывать грунтом или защищать иным способом, чтобы исключить массовое поражение при обстреле кассетами. И, конечно, стремиться уничтожать позиции пусковых установок ATACMS. С этим могут справиться наши оперативно-тактические "Искандеры", весь комплекс дальнобойных крылатых ракет и управляемых авиабомб.

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru,что получение Украиной американских крылатых ракет ATACMS ставит под угрозу Крым, Ростов-на-Дону, Курск, Брянск, Воронеж, Орел, Белгород, а также ДНР и ЛНР. По его словам, ВСУ могут запускать ATACMS только из установок РСЗО HIMARS, также переданных Киеву Вашингтоном.

Применение американских ракет ATACMS Украиной, предположу, ставит под угрозу все приграничные регионы России: Крым перекрывается полностью, Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск, Белгород, Брянск, Орел, не говоря уже о ДНР и ЛНР. Нужно выявлять места складирования и уничтожать ATACMS, а также вычислять установки РСЗО HIMARS, так как только из HIMARS ВСУ могут запускать ATACMS, на советские самолеты их не установить, это ракеты «земля-земля», — считает Липовой.

Соединенные Штаты передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) оперативно-тактические ракеты Army Tactical Missile System без GPS, так как российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно справляются с вооружением на основе этой системы. О необычной детали переданных Киеву ракет на странице своего аккаунта в соцсети X (бывший Twitter) рассказал немецкий журналист Юлиан Репке.

По его словам, изначально Вашингтон передал Киеву старую версию дальнобойной ракеты ATACMS с классическим инерциальным наведением.

«Причина, конечно, одна: успешное глушение российскими средствами РЭБ большинства вооружений с GPS-наведением», — сообщил Репке.

Администрация США допустила грубейшую ошибку, приняв решение о поставках на Украину дальнобойных ракет ATACMS. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале посольства.

По словам дипломата, Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений.

Антонов добавил, что российская сторона неоднократно предостерегала США от опрометчивых шагов, разъясняя, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Содействие и поощрение американской администрацией бесчинств режима Зеленского делают Вашингтон прямым соучастником его преступлений, заявил посол, добавив, что Киев целенаправленно использует поставки из США для ударов по мирным жителям.

На расстановку сил в зоне СВО никакие американские "подарки" не повлияют, все задачи специальной военной операции будут выполнены, подчеркнул Антонов.

Ранее руководитель пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон официально подтвердил передачу Украине ракет ATACMS дальностью 165 км. Он выразил уверенность в том, что эти ракеты значительно повысят боевой потенциал Украины без риска для боеготовности самих США.

Российские военные смогут отражать атаки поставленных США киевскому режиму дальнобойных ракет ATACMS, заявил президент России Владимир Путин.

«Во-первых, это [поставки], конечно, наносит вред и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передает ТАСС.

Он пояснил, что эти ракеты не способны помочь киевскому режиму переломить ситуацию, они лишь «продлевают агонию».

«Что самое главное, это кардинально, вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать», – добавил президент.

Путин назвал поставку ATACMS очередной ошибкой со стороны США.