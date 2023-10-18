Хренин поблагодарил Шойгу за передачу современного вооружения Белоруссии

«Хотелось поблагодарить Вас, уважаемый Сергей Кужугетович, за решение о передаче в состав Вооруженных Сил Республики Беларусь современных образцов вооружения и военной техники», - сказал Хренин на заседании совместной коллегии оборонных ведомств двух стран.