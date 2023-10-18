Шойгу допустил появление ударных вооружений в Финляндии и Швеции
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО на территории этих стран могут появиться базы альянса. Об этом сообщает ТАСС.
Шойгу подчеркнул, что проведение совместных с НАТО мероприятий на территории Швеции уже создало дополнительный очаг напряженности.
Министр допустил, что в будущем базы, а также ударные виды вооружений НАТО появятся и в Финляндии, и в Швеции.
Финляндия стала членом НАТО в 2023 году. Финляндия и Швеция стремились вступить в альянс одновременно, но из-за акций с сожжением Корана в Стокгольме власти Турции заявили, что шведам не стоит ждать от Анкары «какой-либо благосклонности».
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