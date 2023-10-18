Шойгу допустил размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции

Военные базы НАТО и ударные виды вооружений могут появиться на территории Финляндии и Швеции в ближайшей перспективе. Такую возможность не исключил Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии.