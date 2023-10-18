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Шойгу не исключил появления в Финляндии и Швеции баз НАТО

Военные базы НАТО и ударные виды вооружений могут появиться на территории Финляндии и Швеции в ближайшей перспективе. Такую возможность не исключил Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии.

Шойгу допустил размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции
© ТАСС

«Вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности», - сказал Шойгу.

Ранее издание The New York Times сообщило, что военные Финляндии используют компьютерные симуляции для подготовки к «войне» с Россией. По данным газеты, такие симуляции являются основой современной военной стратегии Финляндии, включая участившиеся учения резервистов и призывников.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.