Шойгу допустил размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции

Шойгу не исключил появления в Финляндии и Швеции баз НАТО
Военные базы НАТО и ударные виды вооружений могут появиться на территории Финляндии и Швеции в ближайшей перспективе. Такую возможность не исключил Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии.
«Вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности», - сказал Шойгу.
Ранее издание The New York Times сообщило, что военные Финляндии используют компьютерные симуляции для подготовки к «войне» с Россией. По данным газеты, такие симуляции являются основой современной военной стратегии Финляндии, включая участившиеся учения резервистов и призывников.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.