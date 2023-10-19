ВСУ пытаются доработать танки Leopard 1А5 с "картонной броней"

Германский устаревший танк Leopard 1А5 собираются модернизировать на Украине. Источники, разместившие эту информацию, никаких подробностей не сообщают, однако можно предположить, что речь идет о попытках улучшить характеристики защищенности.

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Главным недостатком выпускавшихся в 60-70-е годы машин является их очень слабое по современным меркам бронирование. Например, толщина брони в передней части корпуса не превышает 70 мм, а в бортах - не более 35 мм.

Поэтому, по всей видимости, здесь навесят блоки динамической защиты. Что-то подобное уже делали с поставлявшимися странами НАТО Leopard 2А4 и словенскими M-55S.

Поскольку Украина лишилась возможности производить варианты "Ножа", то, скорей всего, в ход пойдет поставляемый из Восточной Европы и выпускающийся без лицензии "Контакт" первого поколения, способный нейтрализовывать лишь не тандемные кумулятивные боеприпасы. Еще, как вариант, - "реактивная броня" от американских боевых машин пехоты M2А2 ODS-SA Bradley, но у нее нет каких-либо преимуществ по сравнению со старой советской разработкой.