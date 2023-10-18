Шойгу отметил рост численности войск усиления НАТО в Восточной Европе
Войска усиления НАТО в Восточной Европе и странах Балтии с февраля прошлого года увеличили численность в 2,5 раза.
Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«С февраля прошлого года численность войск усиления блока в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек», — заявил Шойгу.
ОН уточнил, что более половины из них — военнослужащие США.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что страны — члены НАТО на будущей неделе проведут ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.