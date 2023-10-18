Шойгу отметил рост численности войск усиления НАТО в Восточной Европе

Войска усиления НАТО в Восточной Европе и странах Балтии с февраля прошлого года увеличили численность в 2,5 раза.

Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«С февраля прошлого года численность войск усиления блока в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек», — заявил Шойгу.

ОН уточнил, что более половины из них — военнослужащие США.