Постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами МиГ-31, оснащенными ракетами «Кинжал», необходимо из-за провокаций со стороны стран НАТО. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил цель патрулирования заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Наш верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин принял абсолютно правильное решение с учетом таких провокационных действий, которые сегодня наблюдаются со стороны стран блока НАТО и в первую очередь США, как [вход в воды Черного моря] надводных кораблей, боевых самолетов и самолетов разведчиков», — объяснил депутат.

Необходимость патрулирования на постоянной основе над нейтральными водами Черного моря назрела - Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне.

Швыткин рассказал, что дальность ракеты «Кинжал» достигает двух тысяч километров, а скорость стрельбы — более четырех тысяч метров в секунду.

«Это достаточно серьезные тактические характеристики, которые, на мой взгляд, должны отрезвить горячие головы стран блока НАТО, которые пытаются провоцировать нашу страну на какие-либо действия. Поэтому в первую очередь это упреждение и обеспечение безопасности нашего государства», — заключил парламентарий.