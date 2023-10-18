США передали Украине ATACMS без GPS из-за глушения такой системы Россией

Соединенные Штаты Америки поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS без GPS. Данное решение принято в связи с успешными работам войск радиоэлектронной борьбы России. Об этом в социальной сети Х сообщил журналист Юлиан Репке.

— США предоставили Украине оригинальную старую версию ракеты (MGM-140A [ATACMS]) с классическим инерциальным наведением, но без GPS. Причина, разумеется, в следующем: успешное глушение российскими войсками большинства вооружений с GPS-наведением в этом районе, — следует из публикации.

Ранее стало известно, что США направили на Украину порядка 20 тактических баллистических ракет ATACMS. До этого Вашингтон добился от Киева обещания, что они не будут применены для нанесения ударов по территории РФ.

17 октября США подтвердили передачу Вооруженным силам Украины ракет ATACMS с дальностью 165 километров. Американские власти считают, что это значительно повысит боевой потенциал Киева без риска для боеготовности Вашингтона.