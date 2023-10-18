В США заявили, что Вашингтон и Тель-Авив не знают число жертв удара в Газе

Вашингтон и Тель-Авив не обладают точными данными о количестве жертв удара по больнице в секторе Газа, но их «максимум несколько десятков», заявил офицер ВВС США.

«Мы не знаем, сколько людей умерло, Израиль тоже не знает. Но разведка, наша и израильская, предполагает, что несколько десятков максимум», — цитирует его Newsweek.

По мнению американского офицера, в ХАМАС лгут и преувеличивают.

Также отмечалось, что Нетаньяху ни разу не упомянул об ударе по больнице в секторе Газа во вступительной речи перед беседой с Байденом.