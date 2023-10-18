Появилось новое видео поражения танка Merkava расчетом ПТРК
В социальных сетях появилось новая видеозапись поражения израильского танка Merkava расчетом ПТРК.
Судя по кадрам атака произошла на границе между Ливаном и Израилем. Расчет гранатометчиков, подобравшись на близкое расстояние (даже видны инженерные пограничные сооружения) производит пуск ракеты. Причем бронетехника, как следует из ролика, находилась без пехотного прикрытия и средств защиты.
В качестве средства поражения, можно предположить, используется ПТРК "Корнет" или его зарубежные аналоги.
Современные противотанковые комплексы в очередной раз доказали, что способны поражать современные танки, такие как Challenger, Leopard или Abrams. По различным оценкам, в ходе "октябрьского конфликта" Израиль потерял подбитыми около 10 танков.