Макгрегор указал на риск столкновения США с Россией на Украине

Макгрегор: Ситуация на Украине становится опаснее из-за риска столкновения США с Россией
Ситуация на Украине становится все более опасной из-за риска столкновения между США и Россией, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он рассказал на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.
"Она (ситуация. - прим. "РГ") становится все более опасной просто потому, что вероятность конфронтации НАТО с Россией не снижается. И пока эта вероятность существует, мы находимся под угрозой в Штатах и Европе", - предупредил полковник.
По его словам, нестабильная обстановка на Ближнем Востоке также представляет риски.
"Все гораздо опаснее, чем могут себе представить многие американцы", - считает Макгрегор.
О возможности прямого столкновения России и США говорил глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли - перед тем как уйти в отставку. Возможной причиной такого развития событий он назвал победу России в конфликте на Украине.
Россия не желает прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то захочет, Москва к этому готова, заявил ранее президент Владимир Путин.