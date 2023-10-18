Инспектор США по надзору за помощью Украине приступил к работе

В среду, 18 октября, приступил к работе Роберт Сторч, инспектор министерства обороны США по надзору за выделенными Украине деньгами. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

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Ранее в Пентагоне рассказали, что Сторч будет тесно сотрудничать с другими ведомствами — Государственным департаментом США и Агентством США по международному развитию (USAID) — для «обеспечения всестороннего и эффективного надзора за широкой реакцией США на действия России».

Сторч рассказал, что его команда уже занималась надзором за восемью операциями США по финансовой помощи и «хорошо подготовлена к этому новому заданию».

Заместитель Сторча Дайана Шоу назвала целью работы команды «предоставить Конгрессу и налогоплательщикам США еще большую уверенность», что американские деньги достигают адресатов и не участвуют в мошеннических и коррупционных схемах.

Ранее в США приняли временный бюджет до середины ноября, но республиканцы лишили законопроект о бюджете положения, которое предусматривало выделение миллиардов долларов помощи Киеву.