Израиль после обвинений опубликовал видео до и после удара по больнице в Газе

Армия обороны Израиля опубликовала в своем Telegram-канале видео военно-воздушных сил, на котором, как утверждается, территория больницы в секторе Газа до и после удара. В ЦАХАЛ еще раз заявили, что обстрел велся радикальной палестинской группировкой «Исламский джихад».

«Видеозапись с системы IAF, на которой запечатлена территория вокруг больницы до и после неудачного запуска ракеты террористической организацией «Исламский джихад», - говорится в сообщении.

На видео показаны парковка и здание больницы и обозначено, куда именно и как попали ракеты.

Больница в секторе Газа подверглась удару накануне. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. МИД Палестины возложил ответственность за удар на Израиль. В свою очередь в ЦАХАЛ заявили, что

«ответственность за провалившийся запуск ракеты, поразившей больницу, несет террористическая группировка «Исламский джихад»».