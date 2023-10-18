США отразили атаку беспилотников на свои войска в Ираке

мериканские военные предотвратили атаку двух беспилотников на свой войска в Ираке , сообщает Reuters со ссылкой на чиновников из США . По их словам, дроны собирались ударить по авиабазе Аль-Асад, на которой размещены американские войска.

По данным Reuters, беспилотники атаковали авиабазу США рано утром 18 октября. Собеседники агентства отказались говорить, кто именно запустил дроны, однако они подчеркнули, что нападение произошло в связи с напряженностью в регионе из-за войны между Израилем и Палестиной.