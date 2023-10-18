Десять украинских беспилотников атаковали Курскую область

Сегодня около пяти утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре — подавлены средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет. Внимание, не приближайтесь к обломкам и не трогайте их! Часто БПЛА имеют таймер самоликвидации, обезвредить их могут только саперы, — подчеркнул губернатор.