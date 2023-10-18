МО: Су-34 группировки "Запад" нанесли удар по пунктам дислокации двух бригад ВСУ

Как указал глава пресс-центра, удары пришлись по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Песчаное. По данным Зыбинского, расчеты тяжелых огнеметных систем группировки также нанесли удар по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированных бригад ВСУ в районе Сергеевки.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили четыре самоходных артиллерийских установки, из которых две 2С1 "Гвоздика", САУ Krab и САУ АS-90 в районах Петропавловки и Песчаного. По словам начальника пресс-службы, общие потери ВСУ составили более двух рот живой силы, один танк, девять боевых бронированных машин "Козак-2", один миномет, один бронетранспортер БТР-70, шесть беспилотных летательных аппаратов и три пикапа. 17 октября Министерство обороны России сообщило, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", армейская авиация и артиллерия отразили две атаки штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ.