Спецоперация на Украине 18 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 18 октября 2023 года.

Бойцы ЦВО уничтожили кочующий украинский танк

Кочующий украинский танк уничтожили артиллеристы Центрального военного округа на краснолиманском направлении в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Уточняется, что ЦВО обнаружили танк с помощью беспилотного летательного аппарата и навели на гаубицу «Мста-Б». Танк был остановлен пристрелочным выстрелом. Затем артиллеристы ЦВО поразили боевую машину, случился подрыв боекомплекта. Разведывательный дрон заснял момент уничтожения танка и детонации боекомплекта.

ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек

Вооруженные силы Украины потеряли до 115 человек на краснолиманском направлении, около 20 артиллерийских расчетов противника подавлено. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, пишет РИА Новости.

Как говорится в сообщении, в миссии были задействованы как авиация, так и артиллерия. Уничтожены до 115 военнослужащих и два командно-наблюдательных пункта, вскрыто и подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии.

Минобороны РФ заявило об уничтожении более 250 вертолетов ВСУ с начала СВО

Войска РФ уничтожили более 250 вертолетов противника с начала специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.