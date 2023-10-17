Пентагон приказал военным приготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что 2 тысячи американских военных получили приказ начать подготовку к развертыванию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она также уточнила, что такой приказ отдал лично глава Пентагона Ллойд Остин.
«Остин отдал приказ о подготовке к развертыванию примерно 2 тысячам сотрудникам минобороны», — заявила она.
При этом Сингх добавила, что приказ о непосредственном развёртывании ещё не поступал. По её словам, приказ о подготовке к развёртыванию нужен только для приведения соответствующих подразделений в «повышенную боевую готовность».
Ранее появилась информация о том, что власти США подготавливают 26-й экспедиционный Корпус морской пехоты к потенциальному развертыванию поблизости от Израиля.