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Пентагон приказал военным приготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что 2 тысячи американских военных получили приказ начать подготовку к развертыванию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пентагон приказал военным приготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке
© globallookpress.com

Она также уточнила, что такой приказ отдал лично глава Пентагона Ллойд Остин.

«Остин отдал приказ о подготовке к развертыванию примерно 2 тысячам сотрудникам минобороны», — заявила она.

При этом Сингх добавила, что приказ о непосредственном развёртывании ещё не поступал. По её словам, приказ о подготовке к развёртыванию нужен только для приведения соответствующих подразделений в «повышенную боевую готовность».

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