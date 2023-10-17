Стали известны характеристики поставленных ВСУ ракет ATACMS

США поставили Украине версию ракет ATACMS с дальностью около 160 километров. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что «дальность действия ракет составляет около 100 миль (порядка 160 километров) и является средней».

Собеседник издания отметил, что другие типы ATACMS могут поражать цели на расстоянии 190 миль (свыше 300 км).

По данным газеты, ВСУ во вторник, 17 октября, впервые использовали дальнобойные ракеты. Удары были нанесены по Бердянску в Запорожской области и по Скадовску в Херсонской.

ATACMS расшифровывается как «Армейский тактический ракетный комплекс». Ракета класса земля-земля может быть выпущена из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Комплексы могут использовать ракеты четыре типов: одна из них (MGM-168A ATACMS Block 4A) несет осколочно-фугасную часть, другие оснащены кассетными боевыми частями с осколочно-фугасными или иными суббоеприпасами. Все ракеты ATACMS обладают твердотопливным двигателем.

Длина ракеты составляет 3,96 м; диаметр — 0,61 м; размах крыльев — 1,4 м; масса — 1320 кг; масса головной части — 160 кг; дальность стрельбы — до 300 км.

Разработка ракеты началась в 1986 году, когда был заключен основной контракт на разработку ATACMS с фирмой Ling-Temco-Vought (LTV). Первый испытательный пуск состоялся 26 апреля 1988 года, а в декабре началось изготовление небольшой серии.